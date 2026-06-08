Werder findet Kastenmeier-Alternative

Werder Bremen hat Kayne van Oevelen vom FC Volendam ins Auge gefasst. Laut dem ‚kicker‘ ist der 22-jährige Torhüter eine Option als Nummer zwei beim Bundesligisten, sollte Wunschspieler Florian Kastenmaier (28/Fortuna Düsseldorf) absagen.

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Werders bisheriger Ersatzkeeper Karl Hein (24) steigt nach dem Verkauf vom Mio Backhaus (22) an den SC Freiburg zur neuen Nummer eins auf. Dafür wurde der Este für drei Millionen Euro fest vom FC Arsenal verpflichtet. Van Oevelen steht in den Niederlanden noch bis 2028 unter Vertrag und würde ebenfalls Ablöse kosten.