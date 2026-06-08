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Bundesliga

Werder findet Kastenmeier-Alternative

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
Kayne van Oevelen im Einsatz für Kayne van Oevelen 2526 im Einsatz für Volendam @Maxppp

Werder Bremen hat Kayne van Oevelen vom FC Volendam ins Auge gefasst. Laut dem ‚kicker‘ ist der 22-jährige Torhüter eine Option als Nummer zwei beim Bundesligisten, sollte Wunschspieler Florian Kastenmaier (28/Fortuna Düsseldorf) absagen.

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Werders bisheriger Ersatzkeeper Karl Hein (24) steigt nach dem Verkauf vom Mio Backhaus (22) an den SC Freiburg zur neuen Nummer eins auf. Dafür wurde der Este für drei Millionen Euro fest vom FC Arsenal verpflichtet. Van Oevelen steht in den Niederlanden noch bis 2028 unter Vertrag und würde ebenfalls Ablöse kosten.

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