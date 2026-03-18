Seit seiner Ankunft im Sommer 2021 war Mitchell Weiser absoluter Leistungsträger bei Werder Bremen. Umso größer dann die Erleichterung an der Weser, als der Außenbahnspieler am 17. Mai 2025 nach zähen Verhandlungen tatsächlich seinen auslaufenden Vertrag verlängerte.

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Mit knapp drei Millionen Euro Gehalt pro Saison zählt der gebürtige Troisdorfer zu den Topverdienern. Umso bitterer, dass Weiser seit dem Tag seiner Unterschrift kein weiteres Pflichtspiel mehr bestritt. Denn: Der 31-Jährige riss sich Mitte Juli das Kreuzband.

Doch jetzt wird es noch absurder: Trotz dieser schweren Verletzung könnte Werder in Kürze schon wieder mit Weiser verlängern. Laut der ‚DeichStube‘ läuft der vor rund einem Jahr erst unterschriebene Kontrakt überraschend schon wieder aus. Eigentlich war die Journalie von einer zweijährigen Laufzeit ausgegangen.

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Fritz muss erneut mit Weiser verlängern

Werder-Sportchef Clemens Fritz bestätigt den Umstand und sagt der ‚DeichStube‘ zur Sachlage: „Wir wissen um Mitchs Bedeutung für die Mannschaft und haben seiner Seite signalisiert, dass wir den Vertrag gerne verlängern würden.“ In den kommenden Wochen wolle man sich diesbezüglich weiter austauschen. Gut möglich, dass Weiser dann Abstriche beim Salär machen muss.