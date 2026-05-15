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Bestätigt: Eintracht will Mega-Umbruch

von Fabian Ley - Quelle: Die Käs
1 min.
Axel Hellmann auf der Pressekonferenz @Maxppp

Axel Hellmann hat einen XXL-Umbruch im Sommer bei Eintracht Frankfurt angekündigt. Bei einer Talkrunde im Frankfurter Kabarett ‚Die Käs‘ betonte der Vorstandssprecher der Hessen: „Wir werden einen großen Umbruch nicht nur erleben, sondern ihn diesmal auch wirklich wollen. Das hat Markus (Krösche, Sportvorstand, Anm. d. Red.) schon deutlich gemacht.“

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„Wie viele das am Ende sein werden, das kann ich noch nicht sagen. Das ist auch nicht meine Aufgabe, das muss Markus machen. Aber es ist doch klar, dass du nach so einem Jahr ein paar Anpassungen vornehmen musst, die auch weit gehen müssen, in der Betrachtung: Wer hilft uns eigentlich in Zukunft weiter. Ob das dann zehn, 12 oder 15 Spieler sind, das kann ich nicht sagen“, so Hellmann weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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