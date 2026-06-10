Florian Kastenmeier steht offenbar vor einem Wechsel zu Werder Bremen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Schlussmann in Kürze eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Aktuell spreche dabei vieles für einen Wechsel an den Osterdeich. Dort müsste sich der 28-Jährige allerdings zunächst mit der Rolle als Nummer zwei hinter Karl Hein (24) zufriedengeben. Laut der ‚DeichStube‘ führte zwischenzeitlich auch eine Spur zu Stefan Ortega (33), der Nottingham Forest mit Vertragsablauf verlässt.

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Kastenmeier verkündete vor Kurzem, seinen auslaufenden Vertrag bei Fortuna Düsseldorf nicht zu verlängern. Als weitere Interessenten wurden zuletzt auch Hannover 96, der VfL Wolfsburg und der SC Paderborn gehandelt, die entsprechenden Spuren sollen inzwischen jedoch erkaltet sein.