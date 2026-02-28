Menü Suche
Kommentar
Premier League

Der unkaputtbare Maguire

von Lukas Hörster
Harry Maguire im Trikot von Manchester United @Maxppp

Harry Maguire war schon oft abgeschrieben – nun könnte er aber erneut einen neuen Vertrag bei Manchester United erhalten. Interimstrainer Michael Carrick jedenfalls hofft: „Harry ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Er hat bisher eine großartige Karriere hingelegt, hoffentlich kommt da noch viel mehr.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Maguires Vertrag läuft am Saisonende aus. Der 32-jährige Innenverteidiger spielt seit 2019 im Old Trafford und hat sich seinen Stammplatz unter Carrick zurückerobert. Da es seither für die Red Devils blendend läuft, ist es durchaus realistisch, dass Carrick auch in der kommenden Saison das Team betreuen wird und Maguire behalten will.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Harry Maguire

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Harry Maguire Harry Maguire
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert