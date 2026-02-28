Der unkaputtbare Maguire

Harry Maguire war schon oft abgeschrieben – nun könnte er aber erneut einen neuen Vertrag bei Manchester United erhalten. Interimstrainer Michael Carrick jedenfalls hofft: „Harry ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Er hat bisher eine großartige Karriere hingelegt, hoffentlich kommt da noch viel mehr.“

Maguires Vertrag läuft am Saisonende aus. Der 32-jährige Innenverteidiger spielt seit 2019 im Old Trafford und hat sich seinen Stammplatz unter Carrick zurückerobert. Da es seither für die Red Devils blendend läuft, ist es durchaus realistisch, dass Carrick auch in der kommenden Saison das Team betreuen wird und Maguire behalten will.