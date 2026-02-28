Zweitligist vor Trainerwechsel?

In der 2. Bundesliga könnte es nach diesem Wochenende die nächste Entlassung geben. Laut der ‚Bild‘ stellt sich nach der 1:2-Niederlage des 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Paderborn die Trainerfrage „mit voller Wucht“. Torsten Lieberknecht stehe womöglich vor der Entlassung.

Der 52-Jährige stand am Betzenberg ohnehin schon in der Kritik, der schwache Auftritt gegen Paderborn könnte das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Da er sich in der Pause über eine Schiedsrichterentscheidung zu laut beschwert hatte, musste Lieberknecht die zweite Hälfte von der Tribüne verfolgen. Durch die Niederlage haben die Pfälzer wohl alle Aufstiegshoffnungen verspielt.