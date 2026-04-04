Einsatz gegen Real? Eberl mit Kane-Update

Beim FC Bayern ist man voller Hoffnung, dass Harry Kane (32) in der Champions League gegen Real Madrid (Dienstag, 21 Uhe) auflaufen kann. „Die Physios arbeiten daran. Er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert“, erklärte Sportvorstand Max Eberl nach dem 3:2-Last-Minute-Sieg beim SC Freiburg und ergänzt: „Ich bin grundsätzlich ein positiv denkender Mensch.“

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Kane kam mit Sprunggelenk-Problemen von der Länderspielreise mit der englischen Nationalmannschaft zurück. Ohne den Stürmerstar taten sich die Münchner lange schwer gegen die Breisgauer. Ein Doppelpack von Tom Bischof (20) ebnete den Weg, den Lennart Karl (18) in der neunten Minute der Nachspielzeit noch vergoldete.