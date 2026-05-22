Kiel verpflichtet Schmit

Holstein Kiel holt einen vielversprechenden Torwart an Bord. Der Zweitligist gibt bekannt, dass Ben Schmit von Eintracht Trier an die Förde wechselt. Bei der KSV unterschreibt der 18-Jährige seinen ersten Profivertrag, der bis 2030 datiert ist.

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Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe schwärmt vom luxemburgischen U21-Nationalkeeper: „Mit Ben gewinnen wir einen hochveranlagten und spielstarken Nachwuchstorhüter mit großer Perspektive. Er wird in der Trainingsgruppe von Patrik Borger behutsam an den Herrenbereich herangeführt und soll vorerst in der U19 weitere Spielpraxis sammeln.“