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Offiziell 2. Bundesliga

Kiel verpflichtet Schmit

von Lukas Weinstock - Quelle: holstein-kiel.de
1 min.
Tim Walter ist Cheftrainer beim HSV @Maxppp

Holstein Kiel holt einen vielversprechenden Torwart an Bord. Der Zweitligist gibt bekannt, dass Ben Schmit von Eintracht Trier an die Förde wechselt. Bei der KSV unterschreibt der 18-Jährige seinen ersten Profivertrag, der bis 2030 datiert ist.

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Holstein Kiel
Moin, Ben Schmit! 👋🏼

Wir verpflichten Nachwuchstorhüter Ben Schmit. Der 18-jährige Luxemburger war zuletzt für Eintracht Trier aktiv und unterschreibt bei der KSV seinen ersten Profivertrag mit einer Laufzeit bis 2030. 🖋️

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Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe schwärmt vom luxemburgischen U21-Nationalkeeper: „Mit Ben gewinnen wir einen hochveranlagten und spielstarken Nachwuchstorhüter mit großer Perspektive. Er wird in der Trainingsgruppe von Patrik Borger behutsam an den Herrenbereich herangeführt und soll vorerst in der U19 weitere Spielpraxis sammeln.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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