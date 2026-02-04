Schicker droht Hoffenheim-Aus

Bei der TSG Hoffenheim könnte es am Wochenende schon zum Machtbeben kommen. Nach ‚Bild‘-Informationen soll am kommenden Montag bei der Gesellschafterversammlung über die Abberufung von Geschäftsführer Andreas Schicker gesprochen werden. Dem erfolgreichen Manager der Kraichgauer wird ein Datenschutzverstoß geworfen. Dem Bericht zufolge wird dies intern als „konstruierter Vorwurf, um Schicker aus der Geschäftsführung zu drängen“, bewertet.

Momentan ist Schicker noch die letzte verbliebene Figur in der Geschäftsführung nach dem Streit zwischen dem einflussreichen Spielerberater Roger Wittmann und Mäzen Dietmar Hopp auf der einen und der ehemaligen Geschäftsführung auf der anderen Seite. Geplant sei zwar, Schicker lediglich zum Sportchef zu degradieren, ob sich der Funktionär allerdings damit begnügt, ist äußerst fraglich. Da Schicker auch eng mit Trainer Christian Ilzer verbandelt ist, könnte ein Aus des Österreichers weitere Konsequenzen nach sich ziehen.