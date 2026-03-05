Menü Suche
TSG bindet Eigengewächs Lässig

von Dominik Sandler - Quelle: tsg-hoffenheim.de
Andreas Schicker wird neuer Sportgeschäftsführer bei der TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim geht mit Valentin Lässig in die Zukunft. Der 23-Jährige verlängert seinen Vertrag „langfristig“, wie es in der Mitteilung des Bundesligisten heißt. Der Innenverteidiger ist seit der U12 in Sinsheim und Kapitän der Drittliga-Mannschaft.

TSG Hoffenheim
Valentin bleibt ✍️

Wir binden ein weiteres Eigengewächs langfristig an den Club. Die Verlängerung mit unserem 23 Jahre alten Innenverteidiger unterstreicht einmal mehr den erfolgreichen TSG-Weg von der Akademie in den Profikader ⤵️
„Valentin hat in der laufenden Saison in der 3. Liga konstant starke Leistungen gezeigt und sich damit auch für höhere Aufgaben empfohlen. Er übernimmt Verantwortung, führt Hoffenheim II als Kapitän an und war in dieser Saison bereits mehrfach Teil unseres Bundesliga-Kaders. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen“, so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker. Auf seinen ersten Einsatz unter Christian Ilzer muss Lässig noch warten.

Bundesliga
Hoffenheim
Valentin Lässig

Bundesliga
TSG Hoffenheim
Valentin Lässig
