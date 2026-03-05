TSG bindet Eigengewächs Lässig

Die TSG Hoffenheim geht mit Valentin Lässig in die Zukunft. Der 23-Jährige verlängert seinen Vertrag „langfristig“, wie es in der Mitteilung des Bundesligisten heißt. Der Innenverteidiger ist seit der U12 in Sinsheim und Kapitän der Drittliga-Mannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Valentin hat in der laufenden Saison in der 3. Liga konstant starke Leistungen gezeigt und sich damit auch für höhere Aufgaben empfohlen. Er übernimmt Verantwortung, führt Hoffenheim II als Kapitän an und war in dieser Saison bereits mehrfach Teil unseres Bundesliga-Kaders. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen“, so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker. Auf seinen ersten Einsatz unter Christian Ilzer muss Lässig noch warten.