Tottenham spricht mit De Zerbi

Tottenham Hotspur hat bereits einen Nachfolger für Igor Tudor auserkoren. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, haben die Spurs mit Roberto De Zerbi Gespräche für ein Engagement ab Sommer geführt. Der Italiener ist jedoch nur dann eine Option für den Trainerposten, wenn die Nordlondoner den Klassenerhalt sichern.

Tudor darf vorerst als Tottenham-Coach weitermachen, allerdings sitzt der 47-Jährige nach einem Katastrophenstart mit drei Niederlagen aus seinen ersten drei Spielen auf dem Schleudersitz. Als möglicher Interimstrainer für den Fall einer Trennung wurde zuletzt auch Vereinslegende Robbie Keane gehandelt, der aktuell Ferencváros in Budapest trainiert. Die Spurs stehen auf Rang 16 in der Premier League, mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge, und sind im Kalenderjahr 2026 in der Liga noch sieglos.