Ebnoutalib: Heiße Winter-Spur in die Bundesliga

Vor einem Jahr stand Younes Ebnoutalib (22) noch beim Regionalligisten FC Gießen unter Vertrag, inzwischen katapultiert er sich mit seinen Treffern für die SV Elversberg an die Spitze der Torjägerliste in Liga zwei (zehn Treffer). Auf die steile Entwicklung des Angreifers sind zahlreiche Vereine aufmerksam geworden – das ist keine Überraschung.

Wie die ‚Bild‘ enthüllt, setzt sich auch Eintracht Frankfurt intensiv mit Ebnoutalib auseinander. Dem Bericht zufolge ist das Interesse der Hessen am 1,91 Meter großen Rechtsfuß in den vergangenen Wochen deutlich konkreter geworden.

Der Hintergrund liegt auf der Hand, dürfen in Elye Wahi (22) und Michy Batshuayi (32) doch mindestens zwei Eintracht-Stürmer im Winter den Abflug machen. Ersatz muss im Gegenzug her.

Neben Ebnoutalib, der mittlerweile mehr als die zuletzt gehandelten acht Millionen Euro kosten soll, gehört unter anderem auch William Osula (22) von Newcastle United zu den Kandidaten. Der Däne selbst will gerne nach Frankfurt wechseln, wäre aber wohl auch teurer als Ebnoutalib.

Update (18:43 Uhr): Laut ‚Sky‘ befindet sich auch der FC Villarreal im Rennen um den Zweitligastürmer. Die Spanier sollen ihr Interesse bereits hinterlegt haben. Elversberg fordere bei einem möglichen Winterwechsel mindestens zehn Millionen Euro, heißt es weiter.