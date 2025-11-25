Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Fürth: Stammspieler Abrangao erhält Profivertrag

von Dominik Sandler - Quelle: sgf1903.de
1 min.
David Abrangao hat den Ball im Blick @Maxppp

Die Spielvereinigung Greuther Fürth geht mit Außenverteidiger David Abrangao in die Zukunft. Der 21-Jährige hat beim Kleeblatt seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Dieser ist bis 2028 gültig. „Es freut mich, dass er von der engen Verzahnung mit dem NLZ profitiert hat und so innerhalb kürzester Zeit den Sprung nach oben schaffen konnte und auch anderen Spielern im NLZ zeigt, die Türe steht offen“, so Sportdirektor Stephan Fürstner in der Vereinsmitteilung.

Unter der Anzeige geht's weiter
SPVGG GREUTHER FÜRTH
𝗚𝗹ü𝗰𝗸𝘄𝘂𝗻𝘀𝗰𝗵 zu Deinem ersten Profi-Vertrag, David! 🤩💪

Das #Kleeblatt bindet David Abrangao langfristig:
Bei X ansehen

„Natürlich hofft man immer, dass es so schnell geht, aber ganz ehrlich: Ich hätte im Sommer nicht gedacht, dass es so schnell geht, auch wenn mir schon aufgezeigt wurde, dass es für mich einen Weg nach oben geben kann“, wird Abrangao zitiert. Der Linksverteidiger war im Sommer von Türkgücü München zur Zweitvertretung der Mittelfranken gekommen. Anfang Oktober erzielte er bei seinem Profidebüt gegen Hannover 96 den 2:2-Ausgleichstreffer. In den vergangenen vier Partien stand er im Team von Thomas Kleine immer in der Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Greuther Fürth
David Abrangao

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Greuther Fürth Logo Greuther Fürth
David Abrangao David Abrangao
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert