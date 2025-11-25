Fürth: Stammspieler Abrangao erhält Profivertrag

Die Spielvereinigung Greuther Fürth geht mit Außenverteidiger David Abrangao in die Zukunft. Der 21-Jährige hat beim Kleeblatt seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Dieser ist bis 2028 gültig. „Es freut mich, dass er von der engen Verzahnung mit dem NLZ profitiert hat und so innerhalb kürzester Zeit den Sprung nach oben schaffen konnte und auch anderen Spielern im NLZ zeigt, die Türe steht offen“, so Sportdirektor Stephan Fürstner in der Vereinsmitteilung.

„Natürlich hofft man immer, dass es so schnell geht, aber ganz ehrlich: Ich hätte im Sommer nicht gedacht, dass es so schnell geht, auch wenn mir schon aufgezeigt wurde, dass es für mich einen Weg nach oben geben kann“, wird Abrangao zitiert. Der Linksverteidiger war im Sommer von Türkgücü München zur Zweitvertretung der Mittelfranken gekommen. Anfang Oktober erzielte er bei seinem Profidebüt gegen Hannover 96 den 2:2-Ausgleichstreffer. In den vergangenen vier Partien stand er im Team von Thomas Kleine immer in der Startelf.