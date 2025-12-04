Erster Austausch: Fischer vor Bundesliga-Comeback?
Wann immer in der Bundesliga ein neuer Trainer gesucht wird, fällt schnell der Name Urs Fischer. Eine heiße Spur führt nun offenbar zu Mainz 05.
Im November 2023 schied Urs Fischer bei Union Berlin aus dem Amt. Seitdem ist der Trainer ohne Job. Das will er bald ändern. „Ich wäre mittlerweile wieder bereit, eine neue Aufgabe anzunehmen“, sagte er zuletzt bei ‚Transfermarkt.de‘.
Gelegenheit dazu bekommt er womöglich erneut in der Bundesliga, genauer gesagt bei Mainz 05. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat es bereits einen ersten Austausch zwischen den Parteien gegeben. Es sind jedoch noch weitere Kandidaten im Rennen.
Die Rheinhessen zieren gerade das Ende der Bundesliga-Tabelle. Am gestrigen Mittwoch musste daher Trainer Bo Henriksen gehen. Ausdrücklich interimistisch übernimmt U23-Coach Benjamin Hoffmann. Der 46-Jährige wird das Team auch im morgigen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (20:30 Uhr) betreuen.
Fischer ohne Vertrag
Übrigens: Fischers Vertrag bei Union lief im vergangenen Sommer aus. Der 59-jährige Schweizer ist also sofort zu haben.
