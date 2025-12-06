Pochettino träumt von Rückkehr

Der Nationaltrainer der USA, Mauricio Pochettino, möchte eines Tages in die Premier League zurückkehren. In einem Interview mit der ‚BBC‘ bestätigt der 53-Jährige, dass ihn die Liga weiterhin reizt: „Die Premier League ist die beste Liga der Welt. Natürlich vermisse ich es. Ich bin sehr glücklich in den USA, aber denke immer darüber nach, irgendwann zurückzukehren“, erklärt der Argentinier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pochettino, der seit September 2024 die USA trainiert und im Sommer zur Heim-WM führen wird, hat auch danach noch große Ziele: „Die Premier League und die Champions League zu gewinnen. Wir waren nah dran mit Tottenham. Ich will das noch erreichen“, so der ehemalige Trainer von Tottenham Hotspur, Paris St. Germain und des FC Chelsea.