Menü Suche
Kommentar
Premier League

Pochettino träumt von Rückkehr

von Daniel del Federico - Quelle: BBC
1 min.
Mauricio Pochettino gibt die Richtung vor @Maxppp

Der Nationaltrainer der USA, Mauricio Pochettino, möchte eines Tages in die Premier League zurückkehren. In einem Interview mit der ‚BBC‘ bestätigt der 53-Jährige, dass ihn die Liga weiterhin reizt: „Die Premier League ist die beste Liga der Welt. Natürlich vermisse ich es. Ich bin sehr glücklich in den USA, aber denke immer darüber nach, irgendwann zurückzukehren“, erklärt der Argentinier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pochettino, der seit September 2024 die USA trainiert und im Sommer zur Heim-WM führen wird, hat auch danach noch große Ziele: „Die Premier League und die Champions League zu gewinnen. Wir waren nah dran mit Tottenham. Ich will das noch erreichen“, so der ehemalige Trainer von Tottenham Hotspur, Paris St. Germain und des FC Chelsea.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
USA
Spurs
Chelsea
PSG
Mauricio Pochettino

Weitere Infos

Premier League Premier League
USA Flag Vereinigte Staaten von Amerika
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Chelsea Logo FC Chelsea
PSG Logo Paris Saint-Germain
Mauricio Pochettino Mauricio Pochettino
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert