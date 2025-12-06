Ablösefrei: Gladbach wittert Fosso-Schnäppchen

Ryan Fosso könnte es im kommenden Sommer nach Deutschland ziehen. Wie ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ berichten, hat Borussia Mönchengladbach ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen, der aktuell für Fortuna Sittard in der niederländischen Eredivisie zum Einsatz kommt.

Fossos Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, er könnte den Verein also ablösefrei verlassen. Zwar besitzt der Schweizer auch die Option, seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr auszudehnen, er könnte sich eine Luftveränderung aber durchaus vorstellen, heißt es.

Konkurrenz erwartet die Fohlen aus dem deutschen Unterhaus. Nach Informationen von ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ haben es auch der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 auf Fosso abgesehen.