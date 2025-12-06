Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Ablösefrei: Gladbach wittert Fosso-Schnäppchen

Sportlich läuft es bei Borussia Mönchengladbach wieder rund. Dennoch sehen sich die Verantwortlichen schon nach weiteren Verstärkungen um. Ein mögliches Transferziel haben die Fohlen in der Niederlande ausgemacht.

von Dominik Sandler - Quelle: RTL/ntv | sport.de
1 min.
Ryan Fosso sucht nach der nächsten Anspielstation @Maxppp

Ryan Fosso könnte es im kommenden Sommer nach Deutschland ziehen. Wie ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ berichten, hat Borussia Mönchengladbach ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen, der aktuell für Fortuna Sittard in der niederländischen Eredivisie zum Einsatz kommt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fossos Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, er könnte den Verein also ablösefrei verlassen. Zwar besitzt der Schweizer auch die Option, seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr auszudehnen, er könnte sich eine Luftveränderung aber durchaus vorstellen, heißt es.

Konkurrenz erwartet die Fohlen aus dem deutschen Unterhaus. Nach Informationen von ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ haben es auch der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 auf Fosso abgesehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Eredivisie
Fortuna
Kaiserslautern
M'gladbach
Hannover
Donfack Ryan Gloire Fosso Ymefack

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Fortuna Logo Fortuna Sittard
Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Hannover Logo Hannover 96
Donfack Ryan Gloire Fosso Ymefack Donfack Ryan Gloire Fosso Ymefack
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert