M’gladbach: Traoré im Winter-Anflug?

Wechselt Omar Traoré (27) im zweiten Anlauf vom FC Heidenheim zu Borussia Mönchengladbach? Bereits im vergangenen Sommer setzten sich die Fohlen konkret mit einem Transfer auseinander, zu einem Wechsel kam es aber nicht. Ein halbes Jahr später könnte nun Versäumtes nachgeholt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnte das Interesse der Gladbacher am Rechtsverteidiger im Winter erneuert werden. Der gebürtige Osnabrücker steht nur noch bis zum Sommer an der Brenz unter Vertrag und hat seinem Arbeitgeber bereits mitgeteilt, dass er den Klub verlassen wird. Loses Interesse wurde zuletzt auch Union Berlin nachgesagt.

„Wir haben immer gesagt, dass wir auch unabhängig vom Pokal im Winter etwas machen wollen. Aber natürlich hätte uns das Weiterkommen im Pokal wirtschaftlich gutgetan, wir hätten uns einen Spielraum für die Transfers erarbeiten können“, unterstreicht Rouven Schröder.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun ist Kreativität gefragt, wie der Sportchef weiter ausführt: „Aber Tatsache ist auch, dass wir zweigleisig geplant haben. Einmal mit einer höheren Wirtschaftlichkeit, vielleicht aber auch einmal mit einer kreativen Nummer. Das Pokal-Aus schränkt uns vielleicht ein wenig ein. Das ist dann aber für uns auch eine Challenge, die Dinge vielleicht anders zu lösen.“ Aufgrund der Vertragssituation wäre Traoré mit Sicherheit eine kostengünstige Alternative.