Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Gladbach-Zukunft: Klare Tendenz bei Netz

von Julian Jasch - Quelle: Rheinische Post
Luca Netz bei einem Testspiel von Borussia Mönchengladbach @Maxppp

Eine Vertragsverlängerung mit Luca Netz (22) rückt bei Borussia Mönchengladbach in weite Ferne. Einem Bericht der ‚Rheinischen Post‘ zufolge ist „unwahrscheinlich“, dass der Linksverteidiger einen neuen Kontrakt unterschreibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Netz wäre im kommenden Sommer wegen seines auslaufenden Vertrags ablösefrei zu haben, insofern bietet sich den Fohlen im Januar die letzte Möglichkeit, um noch eine Ablöse zu kassieren. Eine heiße Spur gibt es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Luca Netz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Luca Netz Luca Netz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert