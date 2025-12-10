Gladbach-Zukunft: Klare Tendenz bei Netz

Eine Vertragsverlängerung mit Luca Netz (22) rückt bei Borussia Mönchengladbach in weite Ferne. Einem Bericht der ‚Rheinischen Post‘ zufolge ist „unwahrscheinlich“, dass der Linksverteidiger einen neuen Kontrakt unterschreibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Netz wäre im kommenden Sommer wegen seines auslaufenden Vertrags ablösefrei zu haben, insofern bietet sich den Fohlen im Januar die letzte Möglichkeit, um noch eine Ablöse zu kassieren. Eine heiße Spur gibt es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht.