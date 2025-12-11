Gegen Wolfsburg: Gladbach fehlen fünf Leistungsträger

Borussia Mönchengladbach muss im Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) auf fünf wichtige Stützen verzichten. Wie Trainer Eugen Polanski auf der heutigen Pressekonferenz mitteilte, fallen Tim Kleindienst (30), Franck Honorat (29), Robin Hack (27) und Florian Neuhaus (28) allesamt verletzungsbedingt aus. Außerdem fehlt der gelbgesperrte Joe Scally (22).

Neuhaus und Honorat „haben noch immer muskuläre Probleme, die Zeit reicht nicht. Das haben wir uns jetzt auch so eingestanden“, so Polanski. Bei Kleindienst und Hack (jeweils Knie) müsse „man gucken, was bei ihnen anschlägt, um nicht Gefahr zu laufen, dass sie sich nochmal schwieriger verletzen. Da schauen wir gerade, was der beste Weg ist.“ Immerhin kehrt gegen die Wölfe Philipp Sander (27) nach seinem auskurierten Muskelfaserriss zurück.