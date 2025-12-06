Menü Suche
Mainz: Fischer-Einigung rückt näher

von Lukas Weinstock - Quelle: Blick
Urs Fischer @Maxppp

Urs Fischer tritt voraussichtlich die Nachfolge von Bo Henriksen bei Mainz 05 an. Wie der Schweizer ‚Blick‘ berichtet, fand am gestrigen Freitag eine mehrstündige Verhandlungsrunde statt. Dem Bericht zufolge sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Fischer den Posten beim Bundesliga-Schlusslicht übernimmt.

„Klar ist, dass wir uns ab Montag mit einem neuen Trainer auf die letzten Spiele vorbereiten wollen“, kündigte Sportdirektor Niko Bungert passend dazu nach der gestrigen 0:1-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach an. Seit zwei Jahren ist Fischer ohne Anstellung, womöglich kommt es nun zu einem Comeback in der Bundesliga.

