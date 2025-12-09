Wechselt Tietz innerhalb der Bundesliga?

Phillip Tietz könnte sein Glück im neuen Jahr bei einem anderen Bundesligisten versuchen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind Mainz 05 und der 1. FC Heidenheim am Stürmer des FC Augsburg interessiert. Interesse gibt es außerdem vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und dem FC Toronto.

Tietz‘ Einsatzzeiten in der Fuggerstadt gingen in der laufenden Saison deutlich zurück. Auch im ersten Spiel unter Interimstrainer Manuel Baum am Samstag gegen Bayer Leverkusen (2:0) saß der 28-Jährige komplett draußen. Sein Vertrag beim FCA läuft noch bis 2027. Da Konkurrent Samuel Essende (27) im Januar beim Afrika-Cup weilen wird und der Angriff ohnehin nur dünn besetzt ist, könnte Tietz der Abgang aber zumindest bis Mitte Januar verwehrt bleiben.