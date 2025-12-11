Menü Suche
Augsburg: Der Plan fürs Wagner-Erbe

von Daniel del Federico - Quelle: kicker
Manuel Baum bei seinem Trainingscomeback in Augsburg @Maxppp

Der FC Augsburg plant nach der Entlassung von Sandro Wagner mehrere Neubesetzungen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, suchen die Fuggerstädter aber nicht nur einen Chefcoach, sondern direkt ein ganzes Trainerteam. Anders als der Vorgänger sollen der neue Übungsleiter und seine Assistenten reichlich Erfahrung mitbringen.

Zurzeit steht Manuel Baum als Interimstrainer an der Seitenlinie, soll aber zur Winterpause wieder in seine Rolle als Leiter Entwicklung und Fußball-Innovation zurückkehren. Nach dem 2:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Spieltag ist beim aktuellen Tabellenvierzehnten der Bundesliga wieder etwas Ruhe eingekehrt. Der Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt fünf Punkte.

