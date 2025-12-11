Augsburg: Der Plan fürs Wagner-Erbe

Der FC Augsburg plant nach der Entlassung von Sandro Wagner mehrere Neubesetzungen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, suchen die Fuggerstädter aber nicht nur einen Chefcoach, sondern direkt ein ganzes Trainerteam. Anders als der Vorgänger sollen der neue Übungsleiter und seine Assistenten reichlich Erfahrung mitbringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zurzeit steht Manuel Baum als Interimstrainer an der Seitenlinie, soll aber zur Winterpause wieder in seine Rolle als Leiter Entwicklung und Fußball-Innovation zurückkehren. Nach dem 2:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Spieltag ist beim aktuellen Tabellenvierzehnten der Bundesliga wieder etwas Ruhe eingekehrt. Der Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt fünf Punkte.