BVB-Zukunft ungewiss: Arsenal beobachtet Ramaj

Der FC Arsenal bekundet offenbar Interesse an Diant Ramaj (24). Wie ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ berichten, haben Scouts der Gunners den spielstarken Torhüter zuletzt regelmäßig in Deutschland beobachtet. Bei den Nordlondonern ist aktuell David Raya (30) die Nummer eins.

Bis Saisonende ist Ramaj von Borussia Dortmund an den 1. FC Heidenheim verliehen. An der Brenz zeigt der gebürtige Stuttgarter ansprechende Leistungen, nachdem er nach seiner Ankunft den langjährigen Stammkeeper Kevin Müller (34) auf die Bank verdrängt hatte.

Keine Perspektive bei Schwarz-Gelb?

In Dortmund schaut man zufrieden auf die Entwicklung der Leihgabe. Allerdings: Ramajs BVB-Zukunft bleibt mit Blick auf die kommenden Jahre offen und hängt maßgeblich mit jener von Gregor Kobel (27) zusammen. Sollte der Stammtorwart den Schwarz-Gelben die Treue halten, könnte Ramaj dem BVB den Rücken kehren.

Langfristig ist der Status als Nummer zwei für den früheren deutschen Juniorennationalspieler keine Option, sodass ein Abgang zumindest denkbar scheint. Ob sich Ramaj den Stammplatz bei einem Spitzenklub wie Arsenal erobern könnte, bliebe allerdings abzuwarten.