Große Abwehrsorgen beim BVB

Borussia Dortmund verspielte beim 2:2 gegen den FK Bodö/Glimt nicht nur den fest eingeplanten Sieg, sondern verlor auch noch gleich zwei Innenverteidiger. Waldemar Anton (29) und Aarón Anselmino (20) mussten beide mit muskulären Problemen ausgewechselt werden.

Diagnosen stehen zur Stunde noch aus. Bei Anselmino sah es ‚Sky‘ zufolge gar nicht gut aus, der Argentinier humpelte durch die Mixed Zone in Richtung Ausgang. Anton war in der laufenden Saison gesetzt, absolvierte zuletzt 40 Partien in Folge für den BVB. Nun droht der DFB-Verteidiger auszufallen.