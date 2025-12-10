BVB startet wieder ohne Guirassy

Borussia Dortmund empfängt heute den FK Bodö/Glimt im Signal-Iduna-Park. Die Rollen sind klar verteilt, der BVB geht als Favorit in die Partie. Dennoch will Niko Kovac die Gäste nicht unterschätzen: „Wir haben uns ihre Spiele angeschaut. Aus unserer Sicht haben sie definitiv zu wenig Punkte, denn sie waren immer nah dran.“

Im Vorfeld kündigte der Coach der Schwarz-Gelben schon an, dass „elf Wechsel möglich“ im Vergleich zum vergangenen Spiel der Borussen möglich wären. Ganz so viele wurden es dann doch nicht. Im Sturm erhält aber etwa der wechselwillige Fábio Silva den Vorzug vor Serhou Guirassy.

So spielt Borussia Dortmund