UEFA Champions League

BVB startet wieder ohne Guirassy

In der Champions League hat Borussia Dortmund heute eine lösbare Aufgabe vor der Brust. Die Aufstellung für das Spiel gegen FK Bodö/Glimt ist raus.

von Dominik Schneider
1 min.
BVB Bodø/Glimt

Borussia Dortmund empfängt heute den FK Bodö/Glimt im Signal-Iduna-Park. Die Rollen sind klar verteilt, der BVB geht als Favorit in die Partie. Dennoch will Niko Kovac die Gäste nicht unterschätzen: „Wir haben uns ihre Spiele angeschaut. Aus unserer Sicht haben sie definitiv zu wenig Punkte, denn sie waren immer nah dran.“

Im Vorfeld kündigte der Coach der Schwarz-Gelben schon an, dass „elf Wechsel möglich“ im Vergleich zum vergangenen Spiel der Borussen möglich wären. Ganz so viele wurden es dann doch nicht. Im Sturm erhält aber etwa der wechselwillige Fábio Silva den Vorzug vor Serhou Guirassy.

So spielt Borussia Dortmund

UEFA Champions League
BVB
Bodø/Glimt

UEFA Champions League UEFA Champions League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Bodø/Glimt Logo FK Bodø/Glimt
