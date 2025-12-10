BVB verschenkt zwei Punkte | Glatte Eins für den Doppelpacker

Borussia Dortmund ging von der ersten Minute an mit der nötigen Seriösität ans Werk, die ersten großen Torchancen verzeichneten aber die Gäste. In der 7. sowie in der zwölften Spielminute war Gregor Kobel aber gegen Kasper Höghzur Stelle. Die Hausherren ließen sich von den Nadelstichen nicht beirren und wurden in der 17. Minute für eine engagierte Anfangsphase belohnt.

In der 33. Minute musste Niko Kovac verletzungsbedingt umstellen, für Waldemar Anton kam Daniel Svensson in die Partie, Ramy Bensebaini rückte in die Innenverteidigung. Die Schwarz-Gelben benötigten einige Minuten, um sich in der neuen Ordnung zurechtzufinden. Als die Abläufe wieder zugreifen schienen, erzielte die Norweger quasi aus dem Nichts den Ausgleich.

BVB belohnt sich nicht

Die neue Borussia unter Kovac zeichnet sich vor allem dadurch aus, wie sie mit Rückschlägen umgeht. Die Minuten nach dem Ausgleichtreffer sind ein Paradebeispiel dafür, die erneute Führung früh in der zweiten Hälfte war absolut folgerichtig und hatte sich angebahnt. Der BVB blieb spielbestimmend, zockte sich teilweise in einen Rausch, vergab aber mehrere hochkarätige Torchancen. Das sollte sich in der 75. Minute rächen, als Bodö aus Dortmunder Sicht völlig unnötig die Punkteteilung herbeiführte.

Torfolge

1:0 Brandt (18.): Nach einem langen Ball aus der BVB-Abwehr gewinnt Silva den Kopfball, der Ball landet aber zunächst bei Bodö. Aleesami verstümpert jedoch den Ball an Silva, der auf und davon ist. Kurz vor dem Tor gibt der Portugiese kurz links ab auf Brandt, der den Ball versenkt.

1:1 Aleesami (42.): Der Unglücksraabe vom ersten Tor macht seinen Fehler wieder wett. Der BVB lässt sich durch eine simple kurz ausgeführte Ecke komplett überrumpeln. Berg kommt frei zum flanken und findet den perfekt eingelaufenen Aleesami, der nur noch einnicken muss.

2:1 Brandt (51.): Der starke Brandt schnürt den Doppelpack. Schlotterbeck öffnet das Spiel und verlagert auf rechts zu Couto. Der flankt ins Zetrum, wo Keeper Haikin gegen den Beier-Kopfball noch retten kann, Brandt kann aber abstauben.

2:2 Hauge (75.): Der Ex-Frankfurter bestraft unsortierte Dortmunder. Der Angriff der Norweger läuft durchs Zentrum und die Schwarz-Gelben bekommen die Situation nicht geklärt. Eher zufällig fällt der Ball Hauge auf den Schlappen, der zum Ausgleich trifft.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

33‘ Daniel Svensson (2,5) für Anton

67‘ Serhou Guirassy (-) für Silva

67‘ Karim Adeyemi (-) für Beier

76‘ Julian Ryerson (-) für Sabitzer

76' Emre Can (-) für Anselmino