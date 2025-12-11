„Schlotterbeck-Abschied rückt näher“ | Haaland heizt Real-Gerüchte an

Macht frustrierter Schlotterbeck den BVB-Abflug?

Nach dem enttäuschenden 2:2-Remis von Borussia Dortmund gegen den klaren Außenseiter FK Bodö/Glimt sorgte Nico Schlotterbeck mit seiner scharfen Kritik an den Teamkollegen für Aufsehen. „Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball“, nahm der Abwehrchef am ‚DAZN‘-Mikrofon kein Blatt vor den Mund, „wenn man in der 60. Minute reinkommt, erwarte ich 30 Minuten Volldampf.“

Auch in Spanien hat man die Aussagen des umworbenen Linksfußes, der neben dem FC Bayern auch mit dem FC Barcelona und Real Madrid in Verbindung gebracht wird, vernommen. Die ‚Sport‘ hält es nach seinen Worten für immer wahrscheinlicher, dass der 26-Jährige seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei den Schwarz-Gelben nicht verlängern und stattdessen im kommenden Sommer wechseln wird. „Schlotterbeck explodiert und sein Abschied rückt näher“, titelt die katalanische Zeitung.

Haaland schwärmt vom Bernabéu

Beim Champions League-Kracher gegen das kriselnde Real Madrid erzielte Erling Haaland mit einem selbst herausgeholten Elfmeter den 2:1-Siegtreffer, nachdem Nico O‘Reilly für die Skyblues zuvor ausgeglichen hatte. „Nico O’Reilly und Erling Haaland lassen Xabi Alonsos Job am seidenen Faden hängen“, schreibt die ‚Sun‘. Die Zukunft des Real-Coaches bleibt ungewiss, trotz der Niederlage bekommt Alonso aber wohl noch mindestens eine weitere Chance.

Nach der Partie ließ Haaland im Interview aufhorchen. Der City-Superstar schwärmte regelrecht vom Bernabéu, der Heimspielstätte der Madrilenen, und heizte damit die Gerüchte um einen zukünftigen Wechsel in die spanische Hauptstadt an. „Das ist ein Ort, an dem man spielen möchte. Es ist unglaublich“, sagte der Torjäger gegenüber ‚TNT Sports‘. Immer mal wieder wird Haaland bei den Königlichen gehandelt.