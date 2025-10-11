Bericht: Real kontaktiert Haaland

Alle Jahre wieder zerschießt Erling Haaland die Premier League. In der laufenden Saison steht der Stürmer in Diensten von Manchester City bereits bei neun Treffern in nur sieben Premier League-Spielen. Logisch, dass die Skyblues noch möglichst lange von der Tormaschine profitieren wollen. Doch im Hintergrund bringt sich Real Madrid bereits in Stellung.

Einem Bericht von ‚Caught Offside‘ zufolge haben die Königlichen bereits Kontakt zu den Vertretern des 25-Jährigen aufgenommen, um die Möglichkeit eines Wechsels zu diskutieren. Gerade wenn Vinicius Junior (25) verkauft wird, könnten die Blancos beim Norweger aufs Gaspedal drücken.

In Manchester hat man aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Interesse daran, den Brecher mit dem Babyface zu verkaufen. Sowieso hält City alle Trümpfe in der Hand, schließlich ist Haaland noch bis 2034 an den Verein gebunden. Zudem drängt der Linksfuß nicht auf einen Abschied. Ob das auch so bleibt, wenn Real weiter baggert?