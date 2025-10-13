Wilshere übernimmt seinen Jugendklub

Jack Wilshere wird neuer Trainer von Luton Town. Der englische Drittligist war nach der Entlassung von Matt Bloomfield auf der Suche nach einem neuen Coach, die mit der Verpflichtung von Wilshere nun abgeschlossen ist. „Es ist eine große Ehre und ein Privileg, zum Trainer von Luton Town ernannt worden zu sein“, lässt sich Wilshere in der offiziellen Mitteilung zitieren.

Der 33-Jährige kehrt zu dem Verein zurück, bei dem für ihn im Jugendbereich einst alles begann. Während seiner Profikarriere absolvierte Wilshere 34 Länderspiele für England. Nun steht er in Luton nach einem mäßigen Saisonstart vor einer kniffligen Aufgabe. Fünf Siege aus den ersten elf Spielen bedeuten Platz elf für den Klub, der seit 2024 aus der Premier League in die League One durchgereicht wurde.