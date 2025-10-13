Bundesliga
Schlotterbeck kommentiert Bayern-Interesse
@Maxppp
Nico Schlotterbeck hat auf das Interesse vom FC Bayern München reagiert. Auf der DFB-Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel gegen Nordirland (20:45 Uhr) hielt sich der Innenverteidiger in Diensten von Borussia Dortmund auf das Thema angesprochen bedeckt: „Dazu kann ich eigentlich nichts sagen.“
Der BVB will unbedingt mit dem 25-Jährigen verlängern und hat dem Ex-Freiburger bereits ein Vertragsangebot vorgelegt. Der zögert allerdings noch, unter anderem Bayern, der FC Liverpool und Real Madrid haben ihn auf dem Zettel.
