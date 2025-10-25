Menü Suche
BVB: Höchststrafe für Özcan

von Julian Jasch - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Salih Özcan guckt skeptisch @Maxppp

Cheftrainer Niko Kovac verzichtet beim heutigen Bundesligatopspiel (18:30 Uhr) zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln auf Salih Özcan (27). Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ wurde der Mittelfeldspieler für die Partie gegen seinen Ex-Klub aus dem Kader gestrichen. In der laufenden Saison kommt der 26-fache türkische Nationalspieler ohnehin erst auf 21 Spielminuten.

Gegen die Kölner mit dabei sind hingegen Torjäger Serhou Guirassy (29) und Rechtsverteidiger Yan Couto (23) – beide plagten sich zuletzt mit einer Erkältung herum, sind aber rechtzeitig wieder fit geworden. Das heißt allerdings nicht, dass Guirassy, der sich seit geraumer Zeit mit Oberschenkelproblemen herumschlägt, auch auf dem Feld stehen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
