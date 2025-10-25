Neue Mittelfeld-Achse: United will Bundesliga-Duo

Am heutigen Samstagabend (18:30 Uhr) will Manchester United gegen Brighton & Hove Albion den Aufwärtstrend bestätigen, gegen den AFC Sunderland (2:0) und im Derby gegen den FC Liverpool (2:1) gingen die Red Devils zuletzt zweimal in Folge als Sieger vom Feld.

Vor allem im Mittelfeld sieht der englische Rekordmeister aber großen Handlungssbedarf, im Fokus steht dabei gleich zweimal die Bundesliga. Wie im ‚Daily Briefing‘ von ‚CaughtOffside‘ berichtet wird, träumt United von Aleksandar Pavlovic (21).

80 Millionen für Pavlovic?

Das Mittelfeld-Juwel des FC Bayern gilt im Theatre of Dreams als perfekter Nachfolger für Casemiro (33), dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Da Manuel Ugarte (24) ebenfalls nicht unumstritten ist, könnte Pavlovic im kommenden Sommer in Manchester konkret Thema werden. Die mögliche Ablöse wird auf 80 Millionen Euro taxiert.

Für den zweiten Kaderplatz im Mittelfeld fällt der United-Blick nach Dortmund. Laut ‚TeamTalk‘ behalten die Engländer die Entwicklung von Jobe Bellingham genau im Blick. Sollte es der 20-Jährige bis zur kommenden Saison nicht schaffen, sich beim BVB durchzusetzen, will Manchester eine Alternative offerieren.

Nach seinem Startelf-Einsatz am vergangenen Dienstag in der Champions League gegen den FC Brügge (4:2) muss der Sommerneuzugang beim heutigen Topspiel gegen den 1. FC Köln (18:30 Uhr) wieder mit der Bank vorliebnehmen. Von FT gab es die Transfer-Flop-Note 4,5.