Sesko begründet United-Wechsel

Mittelstürmer Benjamin Sesko (22) hat erklärt, warum er RB Leipzig unbedingt in Richtung Manchester United verlassen wollte. „Um ehrlich zu sein, ist das nicht nur mein Traum, sondern wahrscheinlich der Traum vieler Fußballspieler. Etwas, das man in seiner Karriere erreichen möchte. Als ich hörte, dass ich zu United wechseln kann, habe ich dafür gebrannt“, schwärmte der 22-Jährige bei ‚Sky Sports‘.

„Für mich war es immer ein Traum, für diesen Verein und in diesem Stadion zu spielen“, führte Sesko aus, der die Red Devils rund 76,5 Millionen Euro kostete. Auch Trainer Rúben Amorim machte dem Slowenen seine Entscheidung leicht: „Er hat mir angeboten, mir bei allem zu helfen. Ich habe ein großartiges Verhältnis zu ihm, sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds.“