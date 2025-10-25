Menü Suche
Kommentar
Premier League

Ex-Mainzer van den Berg: „Ständig an mir gezweifelt“

von Dominik Sandler - Quelle: The Guardian
1 min.
Sepp van den Berg schaut kritisch @Maxppp

Innenverteidiger Sepp van den Berg hat beim FC Liverpool keine glückliche Zeit erlebt. Im Interview mit dem ‚Guardian‘ gibt der 23-Jährige Einblicke in seine Zeit bei den Reds, die ihn 2019 von PEC Zwolle verpflichtet hatten: „Ich bin manchmal weinend nach Hause gegangen und habe mit niemandem gesprochen. Ich hatte kein Selbstvertrauen und das hat mich als Fußballer stark beeinflusst. Ich habe ständig an mir gezweifelt, dachte, ich sei nicht gut genug. Ich wollte nicht zum Training – und das bin nicht ich. Dann weißt du, dass du wirklich am Boden bist.“ Nach Leihen zum FC Schalke und dem FSV Mainz 05 war der Niederländer im Sommer 2024 zum FC Brentford gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Van den Berg hatte auf einen Abgang gedrängt, der neue Trainer Arne Slot bewegte ihn allerdings beinahe zum Umdenken. „Es war völlig anders. In den Jahren zuvor hatte ich nie das Gefühl, eine echte Chance zu haben. Nach ein paar Wochen sagte er: ‚Du machst das sehr gut. Ich möchte, dass du bleibst.‘“ Dennoch folgte der Wechsel für 23,6 Millionen Euro zu den Bees.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Brentford
Liverpool
Sepp van den Berg

Weitere Infos

Premier League Premier League
Brentford Logo FC Brentford
Liverpool Logo FC Liverpool
Sepp van den Berg Sepp van den Berg
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert