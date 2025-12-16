Menü Suche
Fortuna: Neue Details zum Mislintat-Vertrag

von Leon Morsbach - Quelle: kicker
Sven Mislintat ist neuer Technischer Direktor beim BVB @Maxppp

Sven Mislintat hat bei Fortuna Düsseldorf große Pläne. Wie der 53-Jährige auf Nachfrage des ‚kicker‘ bestätigt, gilt sein Vertrag, der noch drei Jahre gültig ist, „auch für die 3. Liga.“ Trotz der prekären Lage bleibt der neue Sportvorstand zuversichtlich: „Ich bin aber zu 100 Prozent davon überzeugt, dass dieser Fall nicht eintritt.“

Mislintat ist seit Montag im Amt und soll dabei helfen, Düsseldorf aus der Krise zu führen. Die Rheinländer befinden sich derzeit auf dem 17. Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Am letzten Spieltag vor der Winterpause müssen sie am Samstag (13 Uhr) gegen den direkten Konkurrenten Greuther Fürth unbedingt drei Punkte einfahren, um nicht auf einem direkten Abstiegsplatz zu überwintern.

