Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Bayer: Spannendes Detail zur ten Hag-Entlassung

von Luca Hansen - Quelle: Sport Bild
1 min.
ten Hag @Maxppp

Die Entlassung vor Erik ten Hag bei Bayer Leverkusen wurde offenbar noch schneller beschlossen als gedacht. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hatten sich Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sowie Geschäftsführer Fernando Carro schon nach dem ersten Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim (1:2) entschieden, den Niederländer zu entlassen. Auch bei einem Sieg im zweiten Spiel gegen Werder Bremen (3:3) wäre der Entschluss demnach bestehen geblieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ten Hag wurde letztendlich nach dem Bremen-Spiel von seinen Aufgaben entbunden. Unter dem Ex-United-Coach herrschte Chaos in der Kabine, eine klare Spielidee war weder in den Spielen noch im Training zu erkennen. Als Nachfolger präsentierte die Werkself Kasper Hjulmand, der den Vizemeister wieder stabilisiert hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Leverkusen
Erik ten Hag

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Erik ten Hag Erik ten Hag
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert