Bayer: Spannendes Detail zur ten Hag-Entlassung

Die Entlassung vor Erik ten Hag bei Bayer Leverkusen wurde offenbar noch schneller beschlossen als gedacht. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hatten sich Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sowie Geschäftsführer Fernando Carro schon nach dem ersten Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim (1:2) entschieden, den Niederländer zu entlassen. Auch bei einem Sieg im zweiten Spiel gegen Werder Bremen (3:3) wäre der Entschluss demnach bestehen geblieben.

Ten Hag wurde letztendlich nach dem Bremen-Spiel von seinen Aufgaben entbunden. Unter dem Ex-United-Coach herrschte Chaos in der Kabine, eine klare Spielidee war weder in den Spielen noch im Training zu erkennen. Als Nachfolger präsentierte die Werkself Kasper Hjulmand, der den Vizemeister wieder stabilisiert hat.