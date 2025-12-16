Menü Suche
Afrika-Cup: Bayer verzögert Abstellung

von Fabian Ley - Quelle: kicker
Christian Kofane (l.) wurde von Ilya Zabarnyi (r.) zu Fall gebracht @Maxppp
Bayer Leverkusen kann beim Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) doch auf Christian Kofane (19) zurückgreifen. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ wird sich der Angreifer erst nach dem Duell gegen die Sachsen auf den Weg zur kamerunischen Nationalmannschaft und dem anstehenden Afrika-Cup machen.

Für die Leverkusener eine erfreuliche Nachricht, da Patrik Schick (29) angeschlagen ist und mit Edmond Tapsoba (26/Burkina Faso), Ibrahim Maza (20/Algerien) und Eliesse Ben Seghir (20/Marokko) bereits drei Profis zum Afrika-Cup gereist sind. Bei Kofane konnte Bayer die Abstellung durch das gute Verhältnis zwischen Berater Eric Depolo und Kameruns Verbandspräsident Samuel Eto’o hinauszögern.

