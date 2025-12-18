Menü Suche
Bayer: Leistungsträger fehlt im Training

von Daniel del Federico - Quelle: kicker
Aleix Garcia muss in dieser Woche kürzertreten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, trainierte der 28-Jährige seit der Partie gegen den 1. FC Köln (2:0) nicht mehr mit der Mannschaft und auch das Derby habe er bereits angeschlagen absolviert. Der Einsatz des Spaniers gegen RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr) ist daher fraglich.

Garcia avancierte in dieser Saison zum unumstrittenen Stammspieler der Werkself und ist insbesondere in der aktuellen Phase elementar für das Team von Kasper Hjulmand. Denn im zentralen Mittelfeld fehlen dem Dänen Exequiel Palacios (27) und Ezequiel Fernández (23) verletzungsbedingt und Ibrahim Maza (20) aufgrund seiner Teilnahme am Afrika-Cup.

