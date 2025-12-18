70 Millionen: Semenyo-Gespräche aufgenommen

Bei Antoine Semenyo stehen die Interessenten für den Januar Schlange. Laut Fabrizio Romano haben sowohl Manchester United als auch Manchester City in dieser Woche Kontakt zur Spielerseite aufgenommen. Demnach fanden zu Wochenbeginn erste Telefonate statt, um die Konditionen eines Wechsels zu prüfen. Neben den beiden Manchester-Klubs buhlen auch Tottenham Hotspur und der FC Liverpool um den 25-Jährigen. Bei den Reds könnte er das Erbe von Mohamed Salah (33) bei einem Abgang des Ägypters antreten.

Semenyo überzeugt in dieser Saison mit zehn Torbeteiligungen (sieben Tore, drei Vorlagen) in 15 Ligaspielen. Dank einer Ausstiegsklausel von rund 70 Millionen Euro, die im kommenden Sommer auf 55 Millionen Euro sinkt, könnte der Ghanaer den AFC Bournemouth bereits in diesem Winter verlassen. Tottenham, das schon im vergangenen Sommer gerne zugeschlagen hätte, muss sich nun gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen. Laut Romano liegt die Entscheidung jetzt beim Spieler, ob er die Saison an der Südküste beendet oder im Januar den Schritt zu einem Top-Klub wagt.