Bayer bestätigt Echeverri-Abgang

Die Leihe von Claudio Echeverri zu Bayer Leverkusen findet ein vorzeitiges Ende. Wie Trainer Kasper Hjulmand auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel am Samstag (18:30 Uhr) gegen RB Leipzig bestätigt, wird der Offensivspieler im Januar zu Manchester CIty zurückkehren.

Der 19-jährige Argentinier kam im Sommer als großes Versprechen zur Werkself, musste aber sowohl unter Erik ten Hag als auch unter Hjulmand vorrangig auf der Bank Platz nehmen. Voraussichtlich wird Echeverri erneut verliehen, als Interessenten wurden bereits sein Ausbildungsklub River Plate und der FC Girona gehandelt.