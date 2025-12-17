Einigung steht bevor: Echeverri auf dem Sprung

Claudio Echeverri wird Bayer Leverkusen im Winter womöglich in Richtung Spanien verlassen. Wie ‚Ràdio Girona‘ und ‚SER Catalunya‘ berichten, stehen der FC Girona und Echeverris Stammverein Manchester City kurz vor einer Einigung über eine Leihe des 19-Jährigen ab Januar. Der Argentinier selbst habe einem vorzeitigen Abschied aus Leverkusen und einer Leihe zu Girona bereits zugestimmt.

Die Skyblues und die Katalanen, die ebenfalls Teil der City-Group sind, pflegen ein gutes Verhältnis zueinander. In den vergangenen eineinhalb Jahren wurde Echeverri schon mehrfach mit einem Wechsel nach Girona in Verbindung gebracht, nun könnte der Deal klappen. Auch Ex- und Jugendklub River Plate wird als potenzieller Abnehmer gehandelt.

City kann den Offensivspieler, der im Sommer mit großen Vorschusslorbeeren nach Leverkusen gekommen war, ohne Bayers Einverständnis zurückholen. Möglich macht das eine Rückholoption, die an gewisse Einsätze gekoppelt ist. Die erforderliche Anzahl ist schon jetzt nicht mehr zu erreichen. Bislang kommt der Rechtsfuß für die Werkself lediglich auf 270 Spielminuten in elf Einsätzen (eine Vorlage).