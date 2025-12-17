Glasner reagiert auf Wechsel-Gerüchte

Oliver Glasner hat sich zu seiner Zukunft bei Crystal Palace geäußert. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Conference League-Spiel gegen Kuopion Palloseura (Donnerstag, 21 Uhr) sagte der 51-Jährige: „Wir haben einfach nicht darüber gesprochen. Wann sollte ich über meinen Vertrag sprechen? Ich denke keine Sekunde über meine Zukunft nach, und sie ist momentan auch nicht wichtig.“ Zudem ergänzt der Trainer, es dürfe „keine Zeit für Ablenkungen“ geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit bezieht Glasner vorsichtig Stellung zu den kursierenden Abschiedsgerüchten. Der Vertrag des Österreichers läuft im nächsten Sommer aus. Der Trainer übernahm die Eagles im Februar 2024 und genießt seitdem eine durchaus erfolgreiche Zeit. In wettbewerbsübergreifend 87 Spielen erreichte er einen Punkteschnitt von 1,75 (43 Siege, 23 Unentschieden und 21 Niederlagen).