Gosens hakt WM-Traum nicht ab

Obwohl Robin Gosens schon länger nicht mehr zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft stand, lebt der Traum auf eine Nominierung zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Im Interview mit dem ‚Blick‘ sagt der Linksverteidiger des AC Florenz klipp und klar: „Dieses Ziel ist selbstverständlich da. Auf persönlicher Ebene wäre es das Größte für mich. Solange der Trainer mir nicht signalisiert, dass ich keine Rolle mehr spiele, bleibt der Traum von der WM für mich lebendig.“

Mit Bundestrainer Julian Nagelsmann fand das bislang letzte Gespräch im Sommer statt, so Gosens. „Das ist für mich aber auch fein. Ich bin kein Spieler, der jeden Tag einen Austausch braucht“, zeigt sich der 31-Jährige dahingehend unaufgeregt. Schon in der Vergangenheit sei seine Karriere im Nationalteam „immer ein Auf und Ab“ gewesen. Er wisse deshalb, „wie man sich zurückkämpft“. Den bis dato letzten Auftritt mit dem Adler auf der Brust absolvierte Gosens am 4. Juni in der Nations League gegen Portugal (1:2).