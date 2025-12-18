Wolfsburg: Gerhardts Abschiedsgedanken

Yannick Gerhardt wollte dem VfL Wolfsburg den Rücken kehren. Gegenüber dem ‚kicker‘ betont der Mittelfeldspieler, dass er aufgrund der mangelnden Spielzeit an einen Abschied aus der Autostadt dachte: „Ja, ich hatte Wechselgedanken. Ich genieße die Phase jetzt, weil ich genau weiß, wie es anders sein kann.“

Unter Ex-Trainer Paul Simonis stand der 31-Jährige bisweilen gar nicht im Kader, Einsatzzeit war ihm kaum vergönnt. Seitdem Interimscoach Daniel Bauer das Sagen hat, spielt der Allrounder wieder regelmäßig.