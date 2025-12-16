Menü Suche
Wolfsburg arbeitet an Seelt-Deal

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Jenson Seelt im Wolfsburg-Trikot @Maxppp

Der VfL Wolfsburg will Jenson Seelt (22) über die laufende Spielzeit hinaus behalten. Nach Informationen von ‚Sky‘ streben die Niedersachsen eine feste Verpflichtung des Innenverteidigers an, der bis Saisonende vom AFC Sunderland ausgeliehen ist. Erste Gespräche mit dem englischen Erstligisten habe es bereits gegeben.

Nach holprigem Start hat sich der 1,95 Meter große Rechtsfuß inzwischen im Abwehrzentrum der Wölfe etabliert. Die vergangenen sieben Bundesliga-Partien bestritt Seelt von Beginn an. Sein Vertrag bei Stammklub Sunderland läuft noch bis 2028.

Bundesliga
Premier League
Wolfsburg
Sunderland
Jenson Seelt

