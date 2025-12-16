Menü Suche
Doekhi prüft Verbandswechsel

von Leon Morsbach - Quelle: ESPN
1 min.
Danilho Doekhi im Trainingsanzug @Maxppp

Danilho Doekhi liebäugelt konkret mit einem Verbandswechsel, um an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu können. Wie ‚ESPN‘ berichtet, möchte der Verteidiger von Union Berlin der Nationalmannschaft von Suriname dabei helfen, sich für die WM zu qualifizieren. Das Team verpasste den Direkteinzug in die Playoffs und muss sich im März zunächst gegen Bolivien und anschließend gegen den Irak durchsetzen.

Doekhi träumt von einer Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Der 27-Jährige wartet jedoch vergeblich auf eine Nominierung für die niederländische Nationalmannschaft. Dank seiner doppelten Staatsbürgerschaft lebt der Traum aber noch. Dem 1,90 Meter großen Defensivmann fehlt lediglich die FIFA-Zulassung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
WM-Qualifikation Südamerika
Union Berlin
Suriname
Danilho Doekhi

