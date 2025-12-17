Menü Suche
Steffen in die zweite Liga?

von Fabian Ley - Quelle: Absolut Fussball
3 min.
Das Logo der zweiten Bundesliga @Maxppp

Niklas Steffen weckt offenbar Begehrlichkeiten im deutschen Unterhaus. Laut einem Bericht von ‚Absolut Fussball‘ haben mehrere Zweitligisten den Torhüter des FC Thun beim 4:1-Sieg gegen den FC Luzern am 6. Dezember von Scouts vor Ort beobachten lassen. Auch weitere Klubs aus dem europäischen Ausland zeigen Interesse am 24-Jährigen.

Beim überraschenden Tabellenführer der Schweizer Super League ist Steffen einer der Eckpfeiler, nach 18 Partien stehen erst 21 Gegentore zu Buche. Aufgrund seines auslaufenden Vertrags wäre der 1,87 Meter große Schlussmann im kommenden Sommer nach aktuellem Stand ablösefrei zu haben.

