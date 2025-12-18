Menü Suche
Magdeburg-Duo vor Winter-Abflug

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Marusic hängt alle Elversberg-Spieler ab @Maxppp

Der 1. FC Magdeburg plant, den Kader in der kommenden Transferperiode zu verkleinern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will sich der Zweitligist im Winter von Aleksa Marusic (26) trennen. Der Angreifer sollte eigentlich schon im Sommer weg, nachdem er die Rückrunde der vergangenen Saison in Moldau bei Sheriff Tiraspol verbracht hatte.

Bei den Profis spielt der Montenegriner weiterhin keine Rolle, für die Zweitvertretung lief er in dieser Spielzeit elfmal in der Regionalliga auf (fünf Tore, eine Vorlage). Auch Offensivtalent Nick Meier (20) kommt lediglich für die Reserve zum Einsatz. Der Sommerneuzugang von Hannover 96 gilt ebenfalls als Abschiedskandidat im Januar.

