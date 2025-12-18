Menü Suche
Gonther wird Dynamo-Sportchef

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Sören Gonther im Rahmen einer TV-Übertragung @Maxppp

Bei Dynamo Dresden weht schon in Kürze ein anderer Wind. Wie die ‚Bild‘ berichtet, übernimmt Sören Gonther den Posten als Sportchef beim Ostklub. Zuletzt wurden auch noch Harald Gärtner und Oliver Kreuzer gehandelt, die Entscheidung ist der Boulevardzeitung zufolge aber zugunsten des bisherigen TV-Experten gefallen.

Aktuell ist Gonther noch als Geschäftsführer Sport bei Hessen Kassel aktiv. Um den Funktionär zu verpflichten, muss der Zweitligist eine geringe Ablösesumme aufbringen. Gonthers Vertrag beim Regionalligisten wäre im Sommer ausgelaufen. In Dresden folgt Gonther auf Thomas Brendel, der vor wenigen Wochen freigestellt wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
