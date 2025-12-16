Eintracht: Neuendorff erhält Profivertrag

Eintracht Frankfurt geht mit Nachwuchstalent Nilo Neuendorff in die Zukunft. Wie die Hessen offiziell mitteilen, wurde der 18-jährige Linksverteidiger mit einem Profivertrag ausgestattet. Der deutsche U19-Nationalspeler läuft seit 2021 für die Eintracht auf, derzeit ist der gebürtige Frankfurter vorrangig für die Zweitvertretung in der Hessenliga am Ball.

„Nilo ist ein echtes Frankfurter Eigengewächs und steht beispielhaft für den Weg, den wir mit unserer Nachwuchsarbeit gehen wollen. Er hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und bereits auf mehreren Ebenen gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt – sei es in unseren Juniorenmannschaften, in der U21 oder auf internationaler Bühne. Wir freuen uns, ihn langfristig an Eintracht Frankfurt zu binden und seinen weiteren Weg eng begleiten zu können“, erklärt Sportdirektor Timmo Hardung.